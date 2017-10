Beograd: Deputetët e Serbisë debatuan për deklaratën e Yee-së

Në një nga seancat e Parlamnentit serb, deputetët serbë kanë parashtruar pyetje ndaj kryetarit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, por edhe qeverisë serbe lidhur me deklaratën e Zëvendësndihmës Sekretarit të ShBA-ve, Hoyt Brian Yee.

Zëvendës shefi i Grupit Parlamentar të SRS-së, Nemanja Sharoviq, pyeti kryetarin e shtetit serb, Vuçiq, se a ka kuptuar që pas deklaratës së Yee-së, Serbia nuk mund të ulet në dy karriga, e që do të thotë se Serbia duhet të përcaktohet, ose me BE-në, ose me Rusinë, njoftojnë mediat serbe.

“Shoh që shumë nga qeveria reagojnë ashpër, duke akuzuar Yee-në se ka sulmuar Serbinë, vetëm pse ka thënë se askush nuk mund të jetë ‘balancë’. Politika e jashtme amerikane bazohet në atë që ata vendosin e të tjerët zbatojnë”, deklaroi Sharoviq, transmeton RTK.

Pyetje të njëjtë ka parashtruar edhe deputeti tjetër nga radhët e DS-së, Radosllav Milloiçiq.

“Çka është politika e jashtme e Serbisë, pasi kemi dëgjuar deklaratën Yee-së që Serbia nuk mund të ulet në dy karrige”, deklaroi Millojiçiq, duke i bërë pyetje kryetarit serb Vuçiq, kryeministres, Brnabiq e ministrit të Jashtëm Daçiq.