BE’ja ndan 120 milionë euro për Wi-Fi falas në shtetet e saj

BE do të akordojë 120 milionë euro duke nisur nga viti 2018, për të mundësuar instalimin e mijëra kilometrave të rrjetit wifi falas kudo në Evropë, në zona publike si parqe, spitale apo biblioteka në përputhje me një tekst të miratuar sot nga ana e Parlamentit Evropian.

“Ngrihet shpesh pyetja se çfarë po ndërmerr më konkretisht Evropa, për shtetasit e saj”, vuri theksin sot gjatë debatit para votimit, deputetja konservatore, francezja Anne Sander (LR, groupi PPE). Kjo iniciative është më konkretisht një shembull i një Evrope të dukshme dhe e nevojshme në të përditshmen e evropianëve”, u shpreh ajo e entuziasmuar.

Ky program, në parim u njoftua një vit më parë nga ana e presidentit të Komisionit Jean-Claude Juncker në fjalimin e tij për ”situatën e Bashkimit Evropian”, synon për të shpërndarë në 6.000 deri në 8.000 qytete dhe fshatra, në të gjithë shtetet anëtare, “bono” prej 20.000 euro, duke mundësuar kryerjen e punimeve për instalimin e rrjetit Wifi, përcjell Atsh.

Ideja është për të lehtësuar në maksimum procedurat për të bërë këtë shërbim të aksesueshëm për të gjithë.