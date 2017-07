Bebe Rexha niset drejt Shqipërisë (Foto)

Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Bebe Rexha është nisur drejt Shqipërisë me një helikopter privat së bashku me 2 vajza dhe një djalë.

Këtë gjë e ka bërë të ditur me disa postime në InstaStory, ku dëgjohet duke thënë: “Kështu udhëtojnë vajzat e këqija për në Shqipëri. Ti nuk e di as se ku është Shqipëria.”

Nuk dihet arsyeja e udhëtimit të saj drejt atdheut, por mund të jetë vizitë familjare, pushime ose ndonjë koncert për fansat e saj.

Pas disa orësh, këngëtarja e njohur do të jetë në tokën shqiptare, ku të gjithë shpresojnë të qëndrojë për disa kohë.