BE-ja penalizon qytetarët për mëkatet e klasës politike!

Shkruan: Florim ZEQA

Mbrëmja e 21 marsit 2018 do të mbahet gjatë në mendjen e popullit të Kosovës dhe kombit shqiptar në përgjithësi. Do të mbahen gjatë në mendjen e çdo shqiptari deputetët shqiptar që votuan pro-copëtimit të trojeve etnike, dhënë dhuratë Malit të Zi!

Ata deputet shqiptar që votuan për faljen e territorit të shtetit të tyre në këmbim të asgjëje, përveçse tradhtarë, janë qyqarë, janë zuzar, pa ndjenja kombëtare, shpirtrobër dhe të marrë. Me votimin në Kuvend për copëtimin e trojeve etnike në dekadën e fundit të shekullit 21, deputetët u bënë njolla më e zezë e historisë së re të Kosovës dhe kombit shqiptar në përgjithësi.

Nga mallkimi nuk do të shpëtoni sot, nesër dhe përgjithmonë

Deputetët që votuan tradhtinë kombëtare të 26 gusht 2015 në Vjenë, gjegjësisht të marrëveshjes së nënshkruar nga Hashim Thaçi për Demarkimin e Kufirit me Malin e Zi, në kundërshtim me Rezolutën e Kuvendit të Kosovës, përveç mallkimit të gjakut të dëshmorëve të luftës së fundit çlirimtare, do t’i mallkojë brez pas brezi edhe gjaku i paraardhësve tonë të rëne ndër shekuj në mbrojtje të tokave shqiptare të aneksuara nga Mali i Zi, para dhe pas vrasjes së Isa Boletinit e deri në ditët e sotme.

Me ratifikimin e Marrëveshjes së Kufirit, mes Kosovës dhe Malit të Zi, Qafa e Çakorrit, Belluha dhe Kulla nuk janë as nuk do të jenë më pjesë e Kosovës, as e trojeve tona etnike. Ato do t’i kalojnë Malit të Zi, i cili, historikisht, e ka rritur territorin e tij, në dëm të shqiptarëve.

Se, ratifikimi i kufirit me Malin e Zi është tradhti kombëtare duhet ta dinë të gjithë: pushtetarë, parlamentarë dhe populli mbarë! Të mos bëhemi të verbër, injorantë dhe të marrë, territori u fal jo për lëvizje të lirë siç po trumbetojnë tradhtarët, por për kënaqjen e orekseve grabitqare të fqinjëve tanë në njërën anë dhe për shpëtimin e lëkurës së nënshkruesve të aktit të tradhtisë me 26 gusht 2015 në Vjenë dhe jo vetëm kaq, për të shpëtuar edhe ndërgjegjen e vrarë të disa liderëve partiakë të zënë peng nga bashkësia ndërkombëtare shkaku i veprimeve korruptive dhe kriminale.

Trullosja pas pushtetit e komandantëve

U pa qartë, se etja për pushtet të pakufizuar ua ka verbuar sytë dhe mjegulluar mendjen ish- komandantëve të luftës! Për të kapur pushtetin dhe realizuar interesat klanore jo vetëm që u larguan nga vlerat e luftës për liri, çdo ditë po shkelin idealin e bashkëluftëtarëve, mbi amanetin e dëshmorëve të luftës për liri që u sakrifikuan për mbrojtjen e këtyre trojeve që na i lanë trashëgim të parët tonë.

Tjetërsimi antikushtetues i territorit të Kosovës në favor të Malit të Zi, është largimi më i skajshëm nga vlerat e lirisë dhe denigrimi më i tmerrshëm i transformimit nga luftëtarë të lirisë në shkelës të gjakut të dëshmorëve.

I rënd dhe i pariparueshëm është dëmi edhe i atyre që deri dje thirreshin në vlerat e vizionit rugovian, në shtetndërtim dhe demokratizim të shoqërisë kosovare, të cilët për interesa meskine të përfitimit material iu bashkuan rrënuesve të integritetit territorial të vendit të tyre.

Hipokrizia e deputetëve të LDK-së

Lakmia për para të pista dhe privilegje tjera ua verboi sytë edhe “institucionalistëve” jashtë institucioneve, të cilët harruan amanetin e liderit dhe presidentit historik Ibrahim Rugova për mbrojtjen e Çakorrit e Kullës, për të cilat dhanë jetën qindra e mijëra shqiptarë vetëm gjatë shekullit të fundit!

Tashmë, kur u bënë një me kapësit e shtetit dhe shkelësit e gjakut të dëshmorëve, deputetët e LDK-së nuk kanë më gjë të përbashkët me vizionin rugovian.

Klani i “RIINVEST-it” kot iu rrëfehen gazetarëve të premteve pas dite pa asnjë plak në “xhuma”! Mëkatet e tyre nuk i lanë Drini i Bardhë e as Bistrica e Pejës, nuk do t’i lanë as deti malazias gjatë muajve të nxehtë të verës!

Nuk ka hipokrizi më të madhe se ajo e disa deputetëve të LDK-së, që thirreshin në filozofinë politike rugoviane, ndërsa më pas e votuan tradhtinë për vendin dhe rugovasit e tyre në veçanti!

Tani e tutje, sejmenët e Isa Mustafës, të premteve pas dite mund të flasin çdo gjë tjetër pos politikës, e fare për largimin e kësaj qeverie që i zgjatën jetën në mënyrën më të kobshme për shtetin dhe qytetarët e këtij vendi.

Kontrabandimi i territorit në emër të liberalizimit, mashtrim i radhës

Demarkimi i kufirit me Malin e Zi gjoja në këmbim të liberalizimit nga liderët shtetërorë dhe partiak u përdor vetëm si pretekst për mashtrimin e qytetarëve të lodhur nga varfëria dhe denigrimi social që ju bëri shteti në këto 10 vjetët e fundit.

Edhe përkundër kontrabandimit të demarkacionit me Malin e Zi, liberalizimi i vizave për qytetarët kosovar nuk do të ndodh edhe për një kohë relativisht të gjatë.

Pasi kushti themelor për liberalizim të vizave është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë në vendin tonë. Këtë fakt, një ditë pas ratifikimit të marrëveshjes së turpit në Kuvend e përsëritën pothuajse të gjithë zyrtarët evro-perendimorë.

Prandaj në ndërgjegjen e deputetëve që votuan faljen e territorit të vendit të tyre, më shumë se mos liberalizimi i vizave do të peshojnë 8230 hektarë tokë e humbur e Kosovës, e larë me gjakun e shqiptarëve ndër shekuj.

Ndërkombëtarët po deshën, e kanë mundësinë e liberalizimit të vizave për qytetarët kosovare edhe pa kushtin e Demarkacionit dhe kushteve tjera të sipërpërmendura.

BE-ja me kritere të dyfishta për Kosovën

Bashkësia ndërkombëtare në vend të penalizmit të padrejtë të qytetarëve, duhet të ndëshkoj politikanët e korruptuar dhe tejinkriminuar në Kosovë.

Do të ishte në nderin e bashkësisë ndërkombëtare, në veçanti BE-së që t’ua heqë barrierat qytetarëve të Kosovës për lëvizje të lirë e jo t’i mbajë të getoizuar 2 milion qytetarë të pafajshëm për shkakun e një klase sa të papërgjegjshme po aq të korruptuar politike.

Bashkësia ndërkombëtare getoizimin dhe mbylljen brenda rrethit të “hekurt”, duhet t’ua bëjë politikanëve të korruptuar dhe tejinkriminuar, t’u vejë kushte për anëtarësim në BE dhe OKB, por në asnjë rrethanë të mos e pësojnë qytetarët e pafajshëm dhe të ndershëm të këtij vendi.

Sikur BE-ja dhe ShBA-të, të ishin të interesuara që Kosova të bëhej një shtet në kuptimin e plotë të fjalës, me qeverisje të mirë dhe zhvillim ekonomik do duhej t’i izolonin politikanët e jo qytetarët.

Kërkesa e drejt e BE-së për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit nëse nuk pasohet me masa konkrete për largimin e të korruptuarve nga pushteti në Kosovë, ashtu siç kaluan afro 20 vjet, do të kalojnë edhe po aq të tjera dhe Kosova prapë do të mbetët në margjinat e saj sa i përket plotësimit të kritereve për anëtarësim në BE dhe OKB.

Ndryshe, lëvizja e lirë e njerëzve është e drejtë universale, mbajtja tutje nën “GETO” e qytetarëve të pafajshëm kosovar (më pro-evropianëve të Ballkanit) për mëkatet e klasës së tyre politike është e pakuptimtë dhe papranueshme!