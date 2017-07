BE-ja është në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën (Video)

Përfaqësuesja nga Zyra e BE-së në Kosovë, Katerina Lopo, ka thënë se BE-ja është në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën, pasi kjo është shumë e rëndësishme për njerëzit që të kenë mundësinë të udhëtojnë dhe fatkeqësisht kjo mbetet njëra ndër çështjet që ka ngecur për shkak të situatës në vend.

Përfaqësuesja nga Zyra e BE-së në Kosovë, Katerina Lopo, në ceremoninë përmbyllëse të shkollës verore të Bashkimit Evropian, e cila është organizuar në bashkëpunim me projektin “Young Cell Scheme” dhe “European Young Cell Alumni”, me përkrahjen akademike dhe logjistike të Universitetit të Prishtinës tha se BE-ja është në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën dhe se kushtet për liberalizimin e vizave duhet të përmbushen. Lopo më tej shtoi se BE-ja shpreson se qeveria e ardhshme do ta ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi.

Përfaqësuesi i Ministrisë së Integrimit Evropian, Valon Gashi, ka thënë se sundimi i ligjit është sfida kryesore që shoqëria e Kosovës ballafaqohet si tërësi.

Ndërsa, përfaqësuesja nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, Albana Merja, ka thënë se sapo kanë publikuar një letër e cila i jep mundësi Kosovës që të aplikojë për statusin e kandidatit.

Sipas saj, nënshkrimi i MSA-së është një hap shumë i rëndësishëm për Kosovën, por ka shumë sfida me të cilat Kosova ballafaqohet sa i përket këtij procesi që nga tani e deri në momentin kur e fiton apo jo kandidaturën”.