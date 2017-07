Bayern Mynihut gjen zëvendësuesin e brazilianit Douglas Costa

Bayerni i Munihut ka gati pasuesin e Douglas Costa. Sulmuesi brazilian i kampionëve të Gjermanisë, me shumë gjasa do të transferohet në radhët e Juventusit brënda këtyre ditëve. Palët duket se e kanë gjetur gjuihën e përbashkët dhe zyrtarizimi është vetëm cështje orësh. Nisur nga kjo drejtuesit e klubit bavarez, po punojnë për të gjetur pasuesin e tij. Tekiniku i Bayernit, Carlo Anceloti e ka një emër, madje ai ka urdhëruar njerëzit e klubit gjerman që merrën me cështjen merkatos të nisin menjëherë bisedimet me Realin e Madridit për transferimin e James Rodriguez, me të cilin italiani ka bashkëpunuar gjatë kohës kur Anceltoi ishte në krye të stolit të “Los Blancos”.

Kolumbiani nuk është më pjesë e planeve të Zinedine Zidane, një detaj i bërë i ditur prej kohësh, hapsirët për të në radhët e kampionëve të spanjës sa vinë e ngushtohen. Ardhja e talentit Danio Ceballos ja bënë akoma edhe më të vështirë gjëndjen 25-vjecarit. Problem mbetet shuma që kërkohet për fantazistin. Reali i Madridit kërkon 75 milionë Euro. Shuma e kërkuar është e lartë, por jo e papërballueshme për financat e Bayernit të Mynihut. Sidoqoftë do të tentohet një tjetër alternativë. Transferimi i kolumbianit në formën e huazimit dhe më pas më të drejtë blerje. Nga anae James vështirë se do të mund ti thotë jo ofertës, por tashmë fatin e tij e ka në dorë Reali i Madridit, nëse do të pranojnë apo jo, formulën e huazimit të propozuar nga ana e baverezëve.