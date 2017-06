Bayern: As mos mendoni për sulmuesin tonë Lewandowski

Shumë shpejt ka reaguar klubi shumë i madh gjerman dhe evropian, Bayern Munchen, pas spekulimeve për një largim të mundshëm të sulmuesit Robert Lewandowski.

U mendua se pas një mospajtimi që kinse ka pas polaku dhe strategu italian Carlo Ancelotti, Lewa do të largohet nga Bayern, zyrtarët e klubit reaguan me një letër të hapur, shkruan Korneri.net.

“Kush tenton bisedime me Lewandowskin rrezikon të dënohet nga FIFA. Nuk ka asnjë gjasë që Robert të largohet nga klubi ynë, ndërsa duhet të kenë kujdes klubet tjera në këtë drejtim sepse çdo tentim për të fol me të do të sanksionohet” ka thënë klubi bavarez dhe agjenti i tij.