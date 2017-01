SKS integrohet në SLS në 11 vjetorin e saj

Partia Liberale e Pavarur në festimin e 11 vjetorit të saj ka nënshkruar marrëveshjen për integrimin e Lidhjes së serbëve të Kosovës në këtë subjekt, në bazë të cilës të gjithë anëtarët e LSK bëhen automatikisht anëtarë të SLS.

Kryetari i SLS Slobodan Petrovici në këtë ceremoni tha se në 11 vitet e kaluara liberalët i kanë mbetur besnik parimeve të tyre dhe se parimiiI përgjegjësisë gjithë kohën ka udhëhequr në veprimin politik.

“Kemi qenë të gatshëm dhe të aftë të marrim jetën tonë në duart tona kur ishte më së vështiri dhe nga kjo nuk heqim dorë as sot”, tha Petroviq.

Sipas fjalëve të tij pritet një periudhë e rëndë me plot sfida, siç është implementimi i Marrëveshjes së Brukselit, në kuadër të së cilës është formimi i Asociacionit të Komunave Serbe, dhe kjo është punë për njerëz të guximshëm dhe të përgjegjshëm, siç janë anëtarët e SLS, që do të dëshmojnë në zgjedhjet e ardhshme lokale.

“Qëllimi është të ndërtojmë një të ardhme të mirë për të gjithë qytetarët, pavarësisht në përkatësinë partiake dhe etnike, sepse ndajmë të njëjtin fat”, tha lideri i liberalëve Petroviq.

Sipas Bojan Stojanoviq, i cili udhëhoqi SKS, e ardhmja më e mirë e liberalëve është më se e qartë.

“Me këtë ngjarje jemi kthyer në shtëpinë të cilën bashkërisht e kemi ndërtuar. Një zemër një familje. Të jeni të sigurt se do ta dëshmojmë këtë para një numri të armiqve. Kemi plan të qartë dhe aleat, përvojë dhe dije të arrijmë këtë”, tha Stojanoviq.

Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, Slobodan Petroviq ka paralajmëruar se ky nuk do të jetë bashkimi i vetëm. “Kjo është një mundësi e mirë që të paralajmëroj se qysh në javën e ardhshme do të kemi edhe të tjera situata të këtilla, ku grupe të caktuara politike do t’i bashkohen lëvizjes sonë të përbashkët, e cila ka për synim një të nesërme më të mirë”, ka theksuar Petroviq.

Ndërkohë, i pyetur nëse në zgjedhjet e ardhshme lokale, që do të mbahen në nëntor të këtij viti, do të kandidojë për kryetar të Komunës së Graçanicës dhe nëse nënshkrimi i marrëveshjes së sotme është fillim i fushatës politike, ish-kryetari i Graçanicës është shprehur: “Kjo nuk varet vetëm prej meje. SLS do t’i ketë organet e saj, por nëse do ta kem përkrahjen e njerëzve të partisë, mund të them lirisht të familjes, natyrisht se jam i gatshëm të pranoj një përgjegjësi të tillë”, ka thënë Bojan Stojanoviq.

Të rikujtojmë se pjesë e Partisë së Pavarur Liberale kanë qenë edhe ministri për komunitete dhe kthim Dalibor Jevtiq, deputetët Srdan Popoviq dhe Nenad Rashiq si dhe kryetari i Komunës së Shtërpcës, Bratislav Nikoliq, të cilët tani janë pjesë e Listës Serbe. /KI/