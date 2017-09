Bashkia e Tiranës: Deri në fundvit, përdoren 250 mln qese më pak

Përdorimi i qeseve miqësore me mjedisin, që janë ato me material të riciklushem pritet të nxjerrin nga qarkullimi 250 mln qese plastike.

Bashkia e Tiranës vijon bashkë me vullnetarët dhe grupet e interesit të informoj më shumë qytetarët për rëndësinë e përdorimit të cantave ekologjike ose mbajtëse prej letre.

Drejtorja e Mjedisit në Bashkinë e Tiranës Diana Mile ka këto pritshmëri deri në fundvit.

Mile: Kemi arritur në një rezultat 45% minimumi dhe 75% maksimumi. Një mesatare e reduktimit 60% të qeseve plastike. Kemi bërë një llogaritje dhe për periudhën prill-dhjetor 2017 në Tiranë të përdoren 250 mln qese më pak.

Ndërkohë vijon bashkëpunimi me bizneset për nënshkrimin e marrëveshjeve për përdorimin e sa më shume qeseve me materiale të riciklueshme. bashkëpunim më të fortë bashkia po kërkon me pastiçeritë dhe furrat e bukës.

Nisma për reduktimin e qeseve plastike ka nisur një vit më parë. Qëllim i saj është të mbrosh mjedisin dhe të reduktohen materiale të cilat janë jo miqësore me të.