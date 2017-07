Bashkëshortja e të burgosurit më simpatik, flet pas fotove të tij me miliarderen (Foto)

Fotot e të burgosurit më simpatik teksa po puthej në një jaht me trashëgimtaren miliardere të Top Shop, bënë xhiron nëpër rrjetet sociale.

Por më në fund ka ardhur edhe reagimi i bashkëshortes së Jeremy Meeks e cila surprizoi me vendimin për të folur rreth kësaj çështjeje.

Melisa Meeks është bashkëhsortja e tij prej 8 vitesh e cila e ka mbështetur ish të burgosurin gjatë gjithë rehabilitimit të tij. Ajo u gjurmua në shtëpinë e familjes në Manteca të Kalifornisë teksa ngushëllohej nga e motra.

Ajo konfirmoi se çifti vazhdon të jetë i martuar. Motra e saj 43 vjeçare, duke qenë një tip më i hapur, u pyet për romancën e Meeks me Chloe Green dhe u përgjigj se nuk i interesonte aspak.

Chloe Green është vajza e Philip Green dhe është trashëgimtarja më e madhe e peradnorisë së tij që vlem miliarda paundë dhe përfshin pikat e Top Shop.

I quajturi “banditi sy blu” pas momenteve romatike në jaht me miliarderen është rikthyer në shtëpi për të festuar 4 korrikun me fëmijët e tij dhe me një pritje tepër të ftohtë nga bashkëshortja.

Ndërsa Chloe e mbylli adresën e saj të Instagram pasi drejt saj vërshuan komente të cilat e quanin si një prishëse martesash.

Nuk e dimë si do të shkojë martesa e tyre, por një ndarje është gjithnjë më e lehtë për tu vëzhguar