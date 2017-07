Bashkëshortja e Andi Lilës për ndeshjen me Serbinë: ‘Isha shtatzënë. Përfundova në spital!’

Ndeshja e bujshme e kombëtares shqiptare me kombëtaren serbe në Beograd në vitin 2014 sigurisht që do të mbetet e paharrueshme për të gjithë ata që e ndoqën. Por kjo është veçanërisht e vërtetë për familjarët e futbollistëve, të cilët kanë përjetuar momente tmerri e paniku teksa futbollistët shqiptarë përlesheshin me ata serbë dhe tifozët e tyre në stadium, pas ngritjes së dronit me flamurin e famshëm të Shqipërisë së Madhe.

Këtë e ka rrëfyer edhe bashkëshortja e futbollistit Andi Lila në studion e emisionit “Rudina në televizionin “Klan”. E pyetur sesi e kishte përjetuar atë mbrëmje, Ornela Lila u shpreh: “Isha 5-muajshe shtatzënë dhe gjatë atyre 5 muajve nuk kisha pasur mundësi fare të lëvizja, prandaj ndeshjen e ndoqa nga televizori në shtëpi. Sapo pashë dronin u frikësovva sepse e njoh natyrën patrikotike të Andit. Pastaj u bëra shumë keq dhe e fika televizorin sepse nuk mundesha dot ta shihja më. Kam shkuar në spital pastaj sepse u ndjeva shumë keq.”

Ajo më pas rrëfeu se u qetësua vetëm pasi mundi të fliste me bashkëshortin e saj, pasi ai ishte larguar nga fusha e blertë. Andi Lila gjithashtu tregoi se ende rrënqethet kur e kujton atë ndeshje dhe ato momente aq të tensionuara, kur gjithashtu ishte në ankth për vëllanë dhe nënën që ndodheshin në tribunë./Xing.al