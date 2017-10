Bashkëpunim i Sindakatave të Policisë së Kosovës dhe Maqedonisë

Sindikata e Policeve të Kosovës nënshkroi një memorandum bashkëpunimi me Sindikatën e Policëve të Maqedonisë.

Qëllimi i këtij bashkëpunimi është që të dy sindikatë të japin përkrahje mes veti edhe në zgjidhjen e problemeve në shtete e tyre, edhe në rast ndonjë sindikatë do të përballet me probleme ndërkombëtare. Organizmin të seminareve dhe trajnimeve, mbështetje për projektet e ndryshme si dhe mbështetjeve dhe ofrim të ndihmës së anëtarëve të sindikatës nëse janë në shtetin e Kosovës apo Maqedonisë, janë disa nga pikat e marrëveshjes.

Këta dy sindikata do të bashkëpunojnë sidomos në sferën e dhënies së ndihmës mes të dy sindikatave kushdo që do të kërkojë si në territorin Kosovës po ashtu edhe në territorin e Maqedonisë, për të gjithë anëtarët që do të kërkojnë ndihmë kudo që janë. Do të punojmë në përparimin e të dy sindikatave, do të bashkëpunojmë edhe në marrjen e fondeve nga organizatat ndërkombëtare për punën e sindikatës dhe përmirësimin e punës së policëve- deklaroi Aco Antovski, Maqedonisë.

Bashkëpunimi do të jetë i sinqertë dhe kolegialiteti mes dy sindikatave do të jetë shumë i sinqertë dhe apolitik mes të dy palëve, si dhe respektimin e anëtarësisë pa marrë parasysh bazat etnike dhe fetare. Ky memorandum ka një rëndësi të madhe për sindikatën e Kosovës dhe Maqedonisë dhe do të na hapë rrugë për organizimin e përbashkët sindikal, qoftë në trajnim, në organizime, por edhe në fonde të përbashkëta që do të jenë në favor të të dy sindikatave- deklaroi Valbona Kamberi Hoxha- Sindikata e Policisë së Kosovës.