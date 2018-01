Bashkë me 2018-n vjen edhe “Hëna e ujkut” (Live)

Në natën e parë të janarit, qielli nuk do të shkëlqejë vetëm nga fishekzjarrët me rastin e Vitit të Ri, por edhe nga hëna e plotë, e njohur si “hëna e ujkut”.

Sipas NASA, kjo do të jetë superhëna e parë në vitin e ri, dhe brenda pak javësh do të shfaqet një tjetër.

Nëse qielli është i kthjellët, ky fenomen hapësinor do të jetë i dukshëm në Amerikën Veriore, mbi Oqeanin Paqësor deri në Azi.

Pas spektaklit të ndërrimit të viteve me fishekzjarrë, një tjetër fenomen natyror, ai i super hënës, pritet të sjellë momente të magjishme mbrëmjen e 1 janarit.

E quajtur si “Hëna e ujkut” nga NASA, ajo mund të shihet gjatë orbitës së saj në pikën më të afërt të Tokës.

Hëna e plotë për vitin 2018 do të shfaqet jo vetëm mbrëmjen e parë të janarit, por edhe përgjatë javëve në vijim.

Super-hëna gjatë këtyre ditëve do të jetë 14% më e madhe në përmasë dhe do të shkëlqejë 30% më tepër.

NASA njofton se hëna e plotë do të shfaqë edhe një eklips të përgjithshëm hënor pasi Toka, Dielli dhe Hëna, do të vendosen në mënyrë të tillë që Toka do të bllokojë dritën e diellit duke i dhënë Hënës një ngjyrë të kuqërremtë.

Nese qielli është i kthjellët, ky fenomen hapësinor do të jetë i dukshëm në Amerikën Veriore, mbi Oqeanin Paqësor deri në Azi. Kjo është hëna e dytë e “trilogjisë së hënave të plota”.

E para u shfaq më 3 dhjetor të vitit 2017, ndërsa e treta do të ndodhë më 31 janar të këtij viti.

Super-hënat ndodhin kur hëna është në anën e pjerrët të orbitës së saj eliptike rreth Tokës – duke e afruar më shumë se 30,000 milje (50,000 km) tek ne.