Basha i ofron mbështetje të PD-së Haradinajt

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka takuar këtë të mërkurë kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj.

Basha e ka siguruar Haradinajn se do të ketë të gjithë mbështetjen e selisë blu dhe kontaktet e saj me partitë e djathta evropiane, në rrugëtimin e saj drejt integrimit në BE dhe përballimit të sfidave.

Mesazhi i Bashës:

Një takim i ngrohtë e miqësor me Ramush Haradinajn, ku i urova suksese në detyrën e re dhe me shumë përgjegjësi në drejtimin e qeverisë së Kosovës. E sigurova z.Haradinaj për mbështetjen e plotë e të gjithanshme të PD, me kontaktet dhe raportet në EPP e më gjërë, për rrugën e integrimit europian dhe euroatlantik të Kosovës, dhe në përballimin e sfidave të tjera.