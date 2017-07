Basha flet pas fitores: Jam i prekur para demokratëve, falënderoj Eduard Selamin për garën

Kreu i sapo rizgjedhur i PD-së, Lulzim Basha në daljen e parë për mediat falënderoj gjithë demokratët që i dhanë votën masive.

Basha pati një falenderim edhe për rivalin e tij Eduard Selami, ndërsa foli për rolin e ri të PD-së si opozitë.

“Patëm një rekord në zgjedhjet një anëtar në votë, është dëshmia e besimit të demokratëve të partia jonë

E ardhmja është e sigurt

Dua të falenderoj anëtarët, vëzhguesit dhe komisionerët

Dua të falenderoj eduard selamin që i vlerësoi demokratët që shkoi para tyre me një projekt

Jam i prekur dhe mirënjohës ndaj të gjithë juve, vota juaj më bën të jem i përulur.

I di pritshmëritë tuaja ndaj meje, ndaj dua tu them se vota juaj për mua është një borxh i madh që do ua kthej duke punuar me vendosmëri.

Kauza jonë do të shkojë para pa u ndalur.

Humbëm zgjedhjet, por jo besimin tek partia jonë.

Me vlerat tona, vendosmërinë dhe kontributin tonë do të fitojmë besimin e shqiptarëve për të ardhmen e Shqipërisë”, tha Basha.