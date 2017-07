Barcelona transferon për 30 milionë euro mbrojtësin portugez

“Barcelona ka arritur marrëveshjen me Benfican për Nelson Semedon. Mbeten për t’u kryer testet mjekësore gjatë ditës së nesërme në Barcelonë”, shkruhet në njoftimin e klubit katalanas.

Lojtari ka nënshkruar kontratë 5-vjeçare dhe të premten do t’i kryejë testet mjekësore.

Sipas “El Mundo Deportivo”, Barça do t’i paguajë 30 milionë euro Benficas për shërbimet e portugezit, i cili do të konkurrojë me Aleix Vidal e Sergio Roberto për pozicionin e mbrojtësit të djathtë.

Në fillim Benfica kërkonte 50 milionë euro për 23-vjeçarin, por bisedimet në vazhdimësi kanë bërë që çmimi të zbresë në 30 milionë.