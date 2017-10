Banorët e Makermalit të entuziazmuar me investimet e KEDS-it

Në listën e prioriteteve për investime nga KEDS përfshihet edhe zona e Skenderajt. Në fshatin Makermal të këtij qyteti sapo ka përfunduar projekti për përmirësimin e rrjetit energjetik nga KEDS-i.

Janë 130 familje që po gëzojnë këto përfitime nga ky investim.

Për realizimin e këtij projekti, KEDS këtu ka vendosur 154 shtylla të tensionit të ulët, 27 shtylla të tensionit të mesëm dhe gjithashtu janë shpërndarë 11.9 km rrejt të tensionit të ulët dhe 11,5 km rrjet të tensionit të mesëm.

Nuredin Xhinovci 76 –vjeçar nga ky fshat, shprehet i entuziazmuar për ndryshimet në përmirësimet energjetike në fshat dhe largimin e rrezikut që e kanë pasur brenda oborrit të shtëpisë.

“Rrezikun e kena pasur tepër të madh, trafon e kena pas në oborr që nga vitin 1971, është dashur me deviju murin për me ia bë vendin trafos. Veç 20 cm afër shpisë i kena pas telat e tensionit të naltë. Gjithë jena tut mos po na ndodhë naj e keqe. Me ardhjen e KEDS-it na u ka largu edhe frika, na kanë largu trafon prej oborrit. Na kanë vnu një trafo tjetër të re në rrugën jashtë. Na kanë shpëtu se jena kon në rrezik. Tash jemi shumë të kënaqur me KEDS-in dhe rrymën e kemi shumë stabile. Pa dritë s’ka jetë”, shprehet i kënaqur, Xhinovci.

Në Makermal projekti ka përfshirë dy lagje. Në lagjen Guxhuli janë ndërruar të gjitha shtyllat e vjetra dhe janë vendosur krejtësisht të reja dhe me kabllo të izoluar, ku është evituar rreziku përgjithmonë. Kurse në lagjen Xhinovci është vendosur një trafo e re si dhe janë ndërruar të gjitha shtyllat që kanë qenë me përçues të zhveshur dhe të rrezikshëm për banorët e asaj lagje, dhe tani janë vendosur shtylla te reja me kabllo te izoluar (bistekë), ku është përmirësuar dukshëm tensioni.

KEDS po vazhdon projektin e investimeve nëpër të gjithë territorin e Kosovës në kuadër të Planit Zhvillimor, duke pasur prioritet lokacionet me rënie të tensionit. /KI/