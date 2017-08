Banorët e Kosovës janë bërë rob të kësaj klase politike?!

Shkruan: Skënder MULLIQI

Nënat tona, motrat, bashkëshortët, vëllezërit, axhallarët, është shumë vështirë më menduar e jo më I shikuar së si po jetojnë dobët në këtë shtet të pa fat. Shumica po punojnë punë të vështira, janë bërë rrogëtar të këtyre kapitalistëve mizor dhe satrap të pas luftës. Nuk kanë sigurime sociale, nuk kanë sigurime ne punë edhe pse në letër ato figurojnë. Po punojnë gjithnjë në kushte të vështira. Mund të shkojnë në pushime mjekësore vetëm atëherë kur i “lëshojnë këmbët”. Kush e ngritë zërin për kushtet e punës të dobëta fluturon në rrugë, kur në ente te inkuadrimit presin më radhë për të gjet një vend të punës në këtë vend të shkretuam nga hajnat, zhvatësit, kriminelët dhe dilenxhinjtë e ndryshëm. Nga kjo jetë e keqe shumë kush po e zgjedh atë më të keqën, që në një formë apo tjetër ti jep fund jetës. Mezi shumica po i presin në fund të muajit ti marrin pensionet e shkreta të cilët I gëzojnë për një kohë shumë të shkurtër. Por, s’kanë mundësi së si t’ia bëjnë tjetër, kur janë në moshë dhe nuk kanë fuqi të punojnë. Shumë familje do të dëshironin që vikendin ta kalojnë jashtë shtëpive, por nuk e kanë as të vetmen qindarkë në xhep. Ata të cilët nuk po punojnë janë bërë mjerimi ynë, po kërkojnë mundësi që të largohen sahat e para nga ky vend. Tash kur janë në vlug pushimet verore shumica mbyllen në shtëpia së nuk kanë kah t’ia mbajnë. Ata të cilët po punojnë më do paga mizerable po gjejnë mundësi të pushojë sado pak duke ua mësy bankave të formës piramidale, të cilat banka shumë kënd e kanë lënë pa shtëpi, pa prona …Po çka më bë tjetër e gjitha po bëhet vetëm që edhe ata sado pak ti gëzojnë fëmijët e tyre. Janë të detyruar që për kreditë e tilla të heqin keq më vite te tëra …Kjo nuk është zgjedhje fatlume, zgjedhje do të ishte që shteti të zhvillohet jo të stagnon, jo të kthehen mbrapa proceset e fazës së tranzicionit të pafund. Kemi mbetur aty në mes kapitalizmit dhe shoqërisë socialiste…Të luftosh për një kore bukë në këtë fillim shekull është tragjike, është e pa justifikueshme. Familjet e pasanikëve të pasluftës pas asnjë mund, i mbushin karrocat deri në krye më plotë gjera të llojllojshme ushqimore në supermarkete, që për varfanjakët e shumtë të Kosovës kjo mbetet vetëm një ëndërr e mirë. Nuk janë të paktë ata të cilët po jetojnë në shtëpia të prishura. Po i mbysin sëmundjet së po jetojnë më një kore bukë … dhe për këta hallexhi nuk e qan kokën askush, nuk interesohet shteti, nuk interesohen ata të cilët Kosovën e kanë shndërruar në pronë private të tyre. Ky mozaik i jetës së keqe në Kosovë dhe në shumë vende të rajonit është “ vepër” e elitave pushtetarë shumë edhe më biografi kriminale. Duhet të pranojmë më në fund, së në jemi bërë rob. Ne, banoret e Kosovës jemi bërë rob të kësaj klase sunduese. Po na plaçkitet pasuria shoqërore para syve tanë dhe në po bëjmë sehir. Kjo heshtje dhe ky gjunjëzim para këtyre grabitqarëve, para këtyre hienave nuk justifikohet. Jemi bërë rob të paditurisë tonë, ksenofobisë dhe shumë marifeteve të tjera të cilat gjithnjë e më shumë janë bërë mbytëse e jetës dhe të ardhmes tonë.. Nuk mjaftojnë ankesat e lotët para këtyre sundimtarëve e, është e pa kuptueshme çdo gjunjëzim para tyre, edhe pse janë bërë të fuqishëm më mundin dhe më djersën tonë. Kur varfëria vazhdon të mbërthen shumicën, politikanët tanë duket sikur kanë vetëm një hall: si të bëhen të njohur në sytë e këtyre varfanjakëve që kanë mbushur Kosovën. Po ua marrin votat sa herë që po ka zgjedhje ?! Pastaj, çfarë kanë bërë pas secilit mandat për 4 vite? Apo vetëm i kanë rënë çiftelisë? Pastaj, gjatë dy muajve të fushatës, të njëjtat kërkesa u janë paraqitur nga shqiptarët e lodhur. Këta nuk bën gjë tjetër gjatë qeverisjes pos që plaçkiten dhe të cilët i kanë mbushur të gjitha zyrat e këtij çerek shteti më sojin e tyre …Në situatën që ndodhët Kosova, për momentin është vështirë, bile e pamundur, të flasësh për ndonjë lloj përformance të ndonjë institucioni shtetëror. Ndodhë kështu, sepse të gjithë institucionet janë mbushur më shumë më nëpunës të familjes në pushtet, së është ngritur nga themelet një pushtet nepotiko-famillarë. I errët është bërë i tërë aparati shtetëror…Pseudoshteti është bërë i plotfuqishëm dhe mbisundues. Na dalin kjo elitë politike nëpër televizione e na flasin broçkulla, fjalë të pakuptimta që asnjë shqiptarë nuk I merre vesh. Këta pushtetarë po e livadhisin Kosovën pa bërë asnjë lloj pune të ndershme.