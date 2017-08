Ballistët nuk e lënë vet Shkëndijën, nisen me 17 autobusë drejt Milanos (Video)

Njëri ndër tifoz grupet më të zjarrta shqiptare, Ballistët, nuk do ta lënë vet Shkëndijën as në udhëtimin e vështirë për në Itali, ku do të përballen me Milanin.

17 autobusë me Ballistë janë nisur drejt Italisë për të përcjell ekipin e tyre të zemrës.

Shkëndijën kundër Milanit në ndeshjen që do të zhvillohet nesër (e enjte) në San Siro.

Në një video të postuar nga faqja zyrtare e Ballistëve shihen 17 autobus që tashmë janë rrugës për në Milano.

Kryesia e Ballistëve iu ka kërkuar tifozëve që të mbajnë shalla dhe fanella të klubit.