Balija: Pagesa me kartelë bankare e ndihmon ekonominë

Sot në emisionin “Mirëmëngjesi Kosovë” të Radio Televizionit të Kosovës (RTK-së), për të diskutuar për temën reduktimi i përdorimit të parasë së gatshme, i ftuar ishte drejtori ekzekutiv i Shoqatave të Bankave të Kosovës, Petrit Balija, i cili ka folur për kampanjën që ka nisur kjo shoqatë ndër qytetarë, për reduktimin e përdorimit të parasë së gatshme.

Ai bëri me dije se Shoqata e Bankave të Kosovës ka nisur fushatën vetëdijesuese për përdorimin e kartelave bankare për zëvendësim të kesh-it apo parasë së gatshme, si mjet shumë më i përshtatshëm dhe i sigurt për t’i kryer pagesat e nevojshme ditore për çdo qytetar.

“Kampanja ‘Reduktimi i përdorimit të parasë së gatshme’ ka filluar në dhjetor, kurse po vazhdon edhe në këtë muaj nëpërmjet spoteve promovuese. Arsyet për nisje të saj janë të shumëfishta, por kryesore janë se fiton ekonomia dhe shoqëria e vendit, pastaj qytetarët të cilët e përdorin kartelën bankare. Gjithashtu, blerjet nëpërmjet kartelës sigurojnë stabilitet financiar”, ka treguar Balija.

Sipas tij, përdorimi i parasë ka një kosto ekonomike dhe reduktimi ose pakësimi i parasë kesh ndikon në rritjen e ekonomisë vendore. Po ashtu, ai ka thënë se reduktimi i parasë së gatshme ndikon në rritjen ekonomike.

“Në Kosovë 30 për qind është ekonomia informale apo gri, pra ajo që nuk i paguan tatimet, që nuk janë të dokumentuara ato pagesa. Por, me përdorimin e kartelës bankare të gjitha transaksionet që i kryejmë regjistrohen dhe patjetër se do të paguhen tatimet nga bizneset dhe do të rritet buxheti i shtetit”, ka shtuar Balija, duke dhënë edhe qëllimin rreth kësaj kampanje: “Kampanja ka për qëllim të informojë se me rastin e përdorimit të kartelës bankare ju, përveç se i bëni vetes një shërbim më të lehtë, gjithashtu i ndihmoni buxhetit shtetëror, për shkak se nga ajo pagesë që keni bërë biznesi do të paguajë tatim. D.m.th., është një përfitim në nivelin e ekonomisë e të shoqërisë, pastaj parandalohet edhe pastrimi i parave”.

Balija ka thënë se këtë praktikë, të përdorimit të kartelës bankare për pagesë, duhet ta përdorin të gjithë ata qytetarë që kanë para në banka e që dëshirojnë t’i ndihmojnë ekonomisë së vendit. Ai ka sugjeruar që mos të tërhiqen paratë nga bankomatet e pastaj blerjet të bëhen me para kesh, kur mundësinë e pagesës për blerje nëpërmjet kartelës sot e ofrojnë shumë biznese në Kosovë.