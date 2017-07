Bajrami: Universiteti Veror i realizoi pritjet

Sot mbahet ceremonia mbyllëse e edicionit të 17-të të Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës. Rreth 350 studentë pjesëmarrës në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës edhe këtë vit kanë vazhduar me kurset dhe aktivitetet e tjera të organizuara nga Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës. Në edicionin e 17 të tij morën pjesë studentë nga vende të ndryshme të botës.

Drejtoresha e Universitetit Veror, Lumnije Bajrami tha se i gjithë procesi i këtij kursi veror ka shkuar sipas planifikimeve, ndërsa shtoi se përveç ligjëratave, për pjesëmarrësit janë organizuar edhe aktivitete të tjera si vizita në vende të ndryshme të Kosovës.

“Për dy javë kampusi i UP-së, ku mbahen këto kurse, shndërrohet në një lloj vendi ku kultura të ndryshme takohen. Përveç bashkëpunimit që bëhet ndërmjet profesorëve vendorë dhe atyre të huaj, edhe studentët tanë kanë mundësi të takohen me studentët nga vendet e ndryshme, kështu që Universiteti Veror, ofron edhe mundësi të tjera bashkëpunimi me universitete nga vende të BE-së, por edhe me gjerë”, tha Bajrami.

Në edicionin e 17 të Universitetit Veror morën pjesë rreth 350 studentë nga vende të ndryshme të botës. Gjatë këtij kursi dyjavor, studentëve pjesëmarrës do t’u ndahen certifikata për pjesëmarrje në kurse.

“Studentët janë vlerësuar me nota dhe varësisht nga rezultatet që kanë treguar në testin përfundimtar, ata do të pajisen me certifikata që përmbajnë katër kredi. Në ceremoninë e përfundimit, në mjediset e Bibliotekës Universitare, do të ketë edhe një program kulturor, e pastaj të gjithë pjesëmarrësit fillojnë të udhëtojnë drejt vendeve të tyre”, deklaroi Bajrami.

Edhe këtë vit studentët nga Kosova pjesëmarrjen e tyre e kishin pa pagesë, ndërsa ata ndërkombëtarë paguan 100 euro, ku në këtë shumë kanë pasur të përfshirë akomodimin, ushqimin dhe kursin.