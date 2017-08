Bajrami: Ata që e rrëzuan qeverinë Mustafa të bashkohen në qeveri

Hykmete Bajrami në Interaktiv të KTV-së, ka thënë se “ne si LDK do të dëshironim që të gjithë ata që u bashkuan për të rrëzuar qeverinë Mustafa, le të bëhen bashkë e ta formojnë tani”.

Bajrami tutje tha se parasëgjithash, duhet parë veprimet e PAN-it.

E pyetur se nëse LDK-ja do të mund të kishte bisedime me VV për të bashkëqeverisur, ajo ka thënë se do ta bënin për hir të qytetarëve.

“Sikur tani të kishim konstituimin e Kuvendit, LDK do të mund të kishim bisedime me Vetëvendosjen, por fillimisht duhet parë veprimet e PAN-it”, ka thënë ajo.

“Programi i Vetëvendosjes me atë tonin dallon, por për interes të qytetarëve ne do ta bënim”, shtoi tutje.