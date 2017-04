Bajram Rexhepi është vënë në komë artificiale

Ish kryeministri i Kosovës Bajram Rexhepi po vazhdon të mjekohet në Kujdesin Intensiv të QKUK-së, raporton rtklive.com

“Rexhepi është në kujdes intensiv, 24 orë nga stafi shëndetësor”, ka thënë zëdhënësi i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Shpend Fazliu.

Por, ndonëse Fazliu as nuk ka komentuar detaje në lidhje me gjendjen e Rexhepit e as format e mjekimit të tij, zyrtarë në Mjekimin Intensiv kanë thënë se Rexhepi është vënë në sedacion (komë artificiale) dhe mjekët po përcjellin vazhdimisht gjendjen e tij.

“Pas pak ditësh mjekët do të provojnë rizgjimin. Mirëpo, kjo varet prej gjendjes së tij shëndetësore”, ka thënë një mjek në kushte anonimiteti. /rtk/