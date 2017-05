Bajram Gecaj: Shqiptarët do të bashkohen në familjen evropiane

Këshilltari i kryeministrit të Kosovës, Bajram Gecaj, dhe njëherit zv. Ministër I Pushtetit Lokal, ka komentuar deklaratat e Ivica Daciqit, duke thënë se nëse me guxim nënkuptoni luftë me popujt fqinjë z. Daçiq, atëherë po, shqiptarët nuk janë të interesuar as të vullnetshëm të ndjekin rrugën e luftës.

Në një postim në Facebook, Gecaj ka shkruar se shqiptarët, ashtu siç edhe kanë deklaruar politikanët tonë të përgjegjshëm, do të bashkohen në familjen evropiane.

Postim i tij i plotë në Facebook: