Avokati Koci: Nëse zbatohet ligji, Sami Lushtaku do të lirohet

Avokati i Lushtakut, Arianit Koci, është shprehur i bindur në lirimin e klientit të tij. Ai ka thënë për gazetën “Epokën e re” se nëse zbatohet ligji, Sami Lushtaku do të shpallet i pafajshëm. “Nesër për herën e tretë do të vendoset për lirimin e Sami Lushtakut. Në këtë odisejadë juridike janë përdorur standarde të dyfishta dhe janë përdorur kritere të papara për vlerësimin e provave. Sidoqoftë, nesër Gjykata Supreme e ka rastin që ta përfundojë këtë proces kafkian. Nëse zbatohet ligji, jam i sigurt se z. Lushtaku do të lirohet”, ka thënë Koci.