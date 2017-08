Avni Kastrati tregon nëse do të rikandidojë për Mitrovicën

Kosova më 22 tetor do t’i mbaj zgjedhjet lokale. ​ Mos konstituimi i Kuvendit dhe mos formimi i Qeverisë kanë bërë që partitë politike të mos diskutojnë ende për kandidatët për kryetarë të komunave.

Përkundër pak kandidatëve që janë deklaruar se do të kandidojnë e do të rikandidojnë pjesa tjetër ende nuk e di se çfarë vendime pritet të marr partia, shkruan lajmi.net.

Avni Kastrati mund të jetë sërish kandidat për kryetar në komunën e Mitrovicës nga Partia Demokratike e Kosovës. Lajmi.net ka kontaktuar me Kastratin i cili tha se partia ende nuk ka marr vendim të tillë.

“Akoma nuk është e përcaktuar, pasi kryetari sipas statutit e ka të drejtën edhe obligimin për emërim, mirëpo vendimi ende nuk është marr”, ka thënë ai.

Se a do ta pranonte nëse partia do të rikandidonte për kryetar të Mitrovicës, ai ka thënë se do ta pranonte me kënaqësi.

“Nëse kishte me u sjell vendim, po do pranoja”, ka Kastrati.