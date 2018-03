Avionët ushtarakë mbi Preshevë, ja reagimi i fortë i Sali Berishës

Ish-Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha përmes një reagimi në rrjetet sociale e cilëson si terror hakmarrës primitiv të Beogradit ndaj shqiptarëve të Preshevës për arrestimin e provokatorit Gjuriq, stërvitjen ajrore me avionë ushtarakë.

“Terror hakmarres primitiv i Beogradit ndaj shqiptareve te Presheves per arrestimin e provokatorit Gjuriç!

Te dashur miq, ne nje perpjekje te hapur konflikti Presidenti i Serbise, pas provokacionit te ulet, dergimit ilegal ne Mitrovice te ultranacionalistit Gjuriç dhe arrestimit te ligjshem te ketij vagabondi politik nga policia e Kosoves, shpalosi sot skenarin e konfliktit ne Presheve.

Ne nje akt terrorizimi te popullates civile shqiptare te Lugines se Presheves, ai zhvilloi stervitje ajrore me fluturime te ulta te avioneve ushtarake, duke shkelur ne menyre flagrante marreveshjen e NATOs me Beogradin per Luginen e Presheves.

Duke denuar me ashpersine me te madhe kete akt terrori te vertet te Beogradit ndaj shqiptareve te Lugines se Presheves, me synime te qarta destabilizuese, u bej thirrje shqiptareve te Presheves te qendrojne te palekundur ne votrat e tyre pavaresisht nga provokacionet e turpshme te Beogradit, qe pashmangshem do te kene fatin e te gjitha akteve te tyre te verbta, ultranavionaliste te meparshme!”, ka shkruar Berisha.