Avionët e krerëve të shteteve të mëdha të botës, ja me çfarë udhëtojnë Presidentët e ShBA, Rusi, Kinë….

Kush ka aeroplanin më të shtrenjtë? Prej disa viteve tashmë, edhe avionet e një udhëheqësi të një vendi kanë marrë atributet e prestigjit të fuqisë së butë. Natyrisht, fuqia kryesore në botë, Shtetet e Bashkuara shpenzojnë më së shumti për Presidentin e saj. Sipas vlerësimeve nga zyra të specializuara avioni “Air Force One” (Boeing 747 i rikonfiguruar disa herë) eshtë me koston më të lartë që nga fillimi i funksionimit të tije e shkon reth 1 miliard $!

Megjithatë, avioni i Presidentit amerikan nuk është aeroplani më luksoz presidencial në planet. Ndërsa brenda këtyre avionëve ushtarake është treguar shumë rrallë për çështjet e sigurisë, një foto e Ilyushin e Vladimir Putin që kishte qarkulluar në vitin 2007 tregonte një hapsirë të brendshme shumë të pasur me tapiceri dhe me dysheme mermeri. Një avion i vërtetë cari, larg standardeve të modeleve të liderëve evropianë, shumë më të matur.

Franca: Airbus A330-200 – 230 milionë euro

Blerë në vitin 2009 kur Sarkozy ishte president në kompaninë Air Caraïbes, Airbus A330 – 200 duhej të kompensonte kapacitetin dhe autonominë e Airbus A319 CJ të konsideruar të pamjaftueshëm dhe eshtë rishitur. Pajisja e re presidenciale është pajisur plotësisht për shfrytëzimin e saj të ri: përfshin një hapësirë ??private për Presidentin me një krevat dopio, një banjo, një kuzhinë, një zyrë dhe një dhomë të papërshkueshme nga zëri që mund të strehojë dymbëdhjetë njerëz për negociata . Pajisjet e komunikimit ajror përfshijnë një numër kanalesh lidhjesh të sigurta që janë në gjendje të transmetojnë informacione sekrete të fshehta dhe mesazhe të koduara.

Është skuadra e transportit ushtarak 60 i cili menaxhon flotën e avionëve zyrtarë të ngarkuar me transportin e Presidentit të Republikës dhe Kryeministrit. Ai përfshin Airbusin Presidencial, dy Airbus A310-200, dy Falcon 7X, dy Falcon 2000 dhe dy Falcon 900.

Gjermania: Airbus A340-300 – 250 milionë euro

Në mars 2008, Ministri i Mbrojtjes njoftoi synimin e tij për të blerë Airbus A340-300 të përdorur nga Lufthansa në pritje të zëvendësimit të Airbus A310- s aktuale. Ato janë zhvilluar nga Lufthansa Technik dhe aktualisht janë në shërbim operacional. Këto A340 përfshijnë hapësira private me dushe, dhomat e gjumit, zyrën dhe sallën e konferencave kundër zjarrit. Flota ajrore e Kancelarit gjerman është e pajisur me sistemin IFF (identifikim, mik apo armik), sisteme të mbrojtjes nga raketat, si dhe tanker shtesë të karburantit, duke lejuar fluturime pa ndalesa deri në 13,500 kilometra.

Japonia: Boeing 747-400 – 220 milionë euro

Japonia ka funksionuar me dy Boeing 747-400 për 27 vjet kryesisht për Kryeministrin, Perandorin, Perandoren dhe anëtarët e tjerë të familjes mbretërore, të operuar nga Forca e Vetë – Mbrojtjes Ajrore e Japonisë.

Të quajtur Forca Ajrore Japoneze dhe Forca Ajrore Japoneze Dy, të dy avionët ende fluturojnë së bashku në misione qeveritare, njëra që shërben si mjeti kryesor i transportit dhe tjetri shërben si një pikë mbështetjeje me personelin e mirëmbajtjes në bord.

Avionët u ndërtuan në uzinën e Boeing së bashku me aeroplanin amerikan Air Force One, por avionët amerikanë u ndërtuan në një bazë 747-200, ndërsa aeroplanët japonezë janë 747-400, e dizajnit më të fundit. Dy aeroplanët japonezë u dorëzuan në vitin 1990. 747 do të zëvendësohet nga Boeing 777-300ER nga 2019.

Rusia: Ilyushin Il-96-300 – 420 milionë euro

Kompania Ruse Kombëtare e Transportit (së fundmi u bashkua me Aeroflot) operon dy Ilyushin Il-96-300PU për përdorimin e Presidentit të Rusisë. Në vitin 2001, një nga avionët u ri-pajisur për transport VIP nga një kompani britanike për 10 milion paundë.

Një foto online e 2007 përshkruan paraqitjen luksoze, duke përfshirë një banjo me pajisje të veshura me ar, dysheme mermeri, tapeceri dhe pajisje të tjera të shtrenjta dhe veshje. MIL Mi-8 helikopterë të pajisur për VIP janë përdorur gjithashtu nga Presidenti rus për transportin e brendshëm.

Spanja: Airbus A310

Forcat Ajrore Spanjollë kanë përshtatur dy Airbus A310 blerë në vitin 2002 nga Air France e cila vepron që nga viti 1990 dhe me pesë Falcon 900, për transportin e Mbretit dhe Kryeministrit, zyrtarë të lartë të qeverisë dhe familjes mbretërore spanjolle.

Këto shërbime transportit ofrohen nga grupi i 45-të të Forcave Ajrore, bazuar në Torrejon, Bazë Ajrore, 24 kilometra nga Madridi. Një njësi e re, një Airbus 330, po pret miratimin nga Këshilli i Ministrave të Spanjës. Ky do të jetë plani i ri zyrtar i Mbretit dhe Kryeministrit.

Kina: Boeing 747-400s – 210 milionë euro

Ndryshe nga kolegët e tij që kanë plane të ndryshme, sekretari i përgjithshëm i Partisë Komuniste Kineze, Xi Jinping, nuk ka një avion personal. Për udhëtimet e tij jashtë vendit, kreu i Republikës Popullore të Kinës përdor dy Boeing 747-400 në pronësi të Air China Airlines. Vlera e katalogut të këtyre avionëve në kohën e ndërtimit ishte rreth 250 milionë dollarë secila. Fotot e brendshme të aeroplanëve janë të rralla, por sipas disa burimeve, dizajni i brendshëm i avionit presidencial kinez është mjaft i rreptë dhe larg luksozës. Pse është Presidenti kinez i vetmi në botë që të mos ketë avionin e tij?

Për shkak se vendi ka qenë ndoshta i ftohur nga një përpjekje e mëparshme për të fituar një. Në vitin 2000, ish-presidenti Jiang Zemin kishte një Boeing 767-300 të blerë nga kompania amerikane Delta. Por në kohën e dorëzimit, Kina kishte zbuluar 27 difekte në aeroplan dhe ky incident u barazua me një spiunazh të tentuar. Avionët u rikonfiguruan dhe u shitën në Air China. Por Divizioni i 34-të i Forcave Ajrore Kineze ende ka një flotë për lëvizjet e brendshme. Ka tetë Boeing 737-300 dhe dy 737-700.

Shtetet e Bashkuara: Boeing 747-200B – $ 1 miliard

Aeroplani më i famshëm presidencial në planet. Në të vërtetë ka dy forca ajrore identike. Kjo është Boeing 747-200B e modifikuar dhe e thirrur edhe brenda qeverisë me përcaktimin e tyre ushtarak, VC-25A. Nëse një aeroport nuk është në gjendje të akomodojë VC-25A për shkak të kapacitetit të saj të pistës, përdoret një Boeing C-32 më kompakt.

Ashtu si avioni rus, modifikimi i rëndësishëm i dy Boeing 747-200Bs ishte projektuar posaçërisht për Presidentin e Shteteve të Bashkuara. VC-25A ka një ekonomi më të mirë të karburantit dhe një distancë të rritur fluturimi krahasuar me modelin origjinal. Modifikimet që lejojnë furnizimin me karburant në fluturim të ajrit në mënyrë teorike lejojnë që avioni të mbetet në qiell për një periudhë të pacaktuar.

Air Force One ka një numër kanalesh të komunikimit të sigurt, duke përfshirë edhe satelitin. Sistemet e sigurimit të avionëve janë të përgatitur për të mbrojtur kundër sulmeve standarde, si dhe për çdo ngjarje të pazakontë siç janë impulset elektromagnetike të synuara. VC-25A është gjithashtu e pajisur me një suitë mjekësore që vepron si një dhomë operative plotësisht funksionale.

Fillimisht projektuar nga Nancy Reagan në një stil të SHBA-ve jugore, brendësia e parë e Boeing-it është përditësuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara ka një sipërfaqe të madhe prej 370 metra katrorë, me një dhomë gjumi, një banjë, një palestër dhe zyra. Në total, aeroplani presidencial është në gjendje të strehojë me lehtësi 70 pasagjerë dhe 26 anëtarë të ekuipazhit.

Ndërtuar në vitin 1990 për një kosto fillestare prej 100 milionë dollarësh, Boeing ka pushuar që të përmirësohet si në aspektin e teknologjisë (sistemi anti-elektromagnetik i pulsit, komunikimit, encryptimit…) sesa dizajni i brendshëm. Faqja e shërbimit të kartës ajrore vlerëson koston që nga viti 1990 e Air Force One në 1 miliardë dollarë.

Mbretëria e Bashkuar: Airbus A330 – 210 milionë euro

Kohët e fundit, skuadra e 32-të e Britanisë së Madhe fitoi Airbus A330 e vet për 250 milionë dollarë. Qëllimi kryesor i avionit të ri është të transportojë Kryeministrin britanik Theresa May në udhëtimin zyrtar të qeverisë. Më parë, Britania e Madhe në përgjithësi përdori një avion të zakonshëm pak më të përmirësuar. David Cameron është parë edhe disa herë duke udhëtuar në një fluturim të rregullt midis pasagjerëve.

Por nëse Mbretëria e Bashkuar merr një aeroplan, Kryeministri i Airbus është relativisht i matur me një rizhvillim që kushton 20 milionë dollarë. Materialet janë modeste dhe kabineti përfshin vetëm një zonë të vogël VIP me dy karrige otomane të vendosura në pjesën e përparme të njësisë. Trupi kryesor i kabinës së avionit është i zënë nga 58 vende të klasës së biznesit për strehimin e ministrave dhe zëvendësve të tyre. Pjesa e pasme është e pushtuar nga 100 vende në klasë ekonomike, e bërë për gazetarët.

Italia: Airbus A340-500 – € 202 milion

Forca Ajrore Italiane operon tre avionë Airbus Corporate. Një Airbus është e pajisur me 30 vende për t’u përdorur nga Kryeministri ose Presidenti, avioni tjetër ka secili 50 vende të rezervuara për nëpunësit civilë. Dy të vogla Dassault Falcon 50 dhe pesë Dassault Falcon 900 (3 EC dhe 2 EASy) përdoren gjithashtu për transportin publik.

Dy Agusta Westland AË139 funksionojnë nga Presidenti dhe zyrtarët e qeverisë dhe përdoren gjithashtu nga Papa. Kohët e fundit, një Airbus A340-500 ishte marrë me qira nga Etihad Airëays për fluturime të gjata nga kryeministri italian ose presidenti./

