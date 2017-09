Autostrada më e bukur në botë është hapur këtë muaj në Hunan, Kinë.

Një rrugë me katër korsi me një gjatësi prej 84 km që lidh Jongshun-Jihu me shumë atraksione turistike në atë zonë përfshirë edhe malin Tjenmanmen Range.

Autostrada, që ngrihet mbi shtylla betoni në një lartësi prej 30 metra në formë labirinti, jep një pamje spektakolare që duket veçanërisht bukur nga ajri ku shihet gjithë madhësia e kompeksiteti i saj.