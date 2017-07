Autobusët e rinj s’i kanë zgjidhur të gjitha problemet e transportit publik në Prishtinë

Kontingjenti i ri autobusëve nuk ka zgjidhur të gjitha problemet e transportit publik në Prishtinë.

Qytetarë të intervistuar nga Radio Kosova ritheksojnë problemet që u paraqitën me mungesën e tabelave me oraret nëpër stacione si dhe me pritjet, për disa linja.

Në komunë thonë se plani që pritet të realizohet deri në fund të verës, do t’i zgjidhë këto probleme.

Pritjet e gjata nëpër disa linja të transportit publik në kryeqytet dhe mungesa e orareve të qarkullimit, po vazhdon t’i shqetësojë qytetarët të cilët përdorin autobusët.

Qytetarët thonë se nuk janë të kënaqur sa duhet me funksionimin e transportit publik.

Kurse zëdhënësja e Komunës së Prishtinës, Miranda Mullafazliu, duke mos treguar arsyet se pse oraret nuk janë të vendosura ende në vendndalimet e autobusëve, tha se shumë shpejt pritet të marrin fund problemet në transportin publik. Ajo thotë se po bëhet një plan mobilitetit i cili pritet të ofrojë zgjidhje.

“Me anë të këtij plani do të sigurohet një transport funksional publik në Komunën e Prishtinës. Dhe qëllimet kryesore, përveç rregullimit të transportit publik ku përfshihen pra linjat e reja dhe stacionet e reja, por edhe të kemi një orar të qëndrueshëm që udhëtarët të cilët e përdorin trafikun urban të kenë informata të mjaftueshme”, tha Mullafazliu.

Ajo po ashtu bëri të ditur që ky plan mobiliteti, i cili do të jetësohet deri në fund të verës, parashihet të mbulojë edhe pjesët e Prishtinës që aktualisht nuk kanë transport publik.

Sipas komunës, plani po ashtu pritet që të ofrojë zgjidhje edhe për këmbësorët dhe çiklistët e kryeqytetit.