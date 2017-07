Aurela Hoxha merr ftesë nga Leonardo Di Caprio (Foto)

Modelja shqiptare Aurela Hoxha ka pranuar ftesë nga aktori i njohur i Hollywood-it, Leonardo Di Caprio.

Përmes rrjetit social Instagram, Aurela ka bërë të ditur se është ftuar nga fondacioni i Leonardo Di Caprios, për të qenë pjesë e eventit të cilin po e organizon, shkruan lajmi.net.

Aktori po organizon një event kushtuar mjedisit, për të cilin kohë më parë kishte realizuar edhe një dokumentar.

Eventi i organizuar nga Leonardo Di Caprio do të mbahet me datë 26 të këtij muaji dhe të pranishëm do të jenë emra të njohur botëror. /Lajmi.net/