Aurela Gaçe shpërthen ndaj gazetares: ‘O të plaçin sytë!’

Një lajm i publikuar në media gjatë ditës së sotme ku shkruhej se prej disa kohësh Aurela Gaçe nuk ka prodhuar muzikë të re është bërë shkak për një shpërthim të këngëtares nëpërmjet nëj postimi në Instagram.

“Ooo motra… Mirë që bëni lajm që unë qëlloj thesin, por të paktën mos keqinformoni për punën sepse djersën time s’ja fal askujt të ma fshijë me gomë.’-shkroi Aurela për lajmin në të cilin shkruhej se ajo stërvitej duke goditur thesin.

“’Aurela ka disa kohë që s’ka sjellë projekte të reja.’- thotë artikulli… O të plaçin sytë, po këto çfarë janë? 3 muaj më parë edhe 1 muaj më parë i kam bërë këto këngë me shumë djersë e kohë e të holla, e për pak ditë vjen tjetra këngë. Mos do nga një në javë ti motra? Po që i bie thesit unë e paske marrë vesh ti, projektet jo? Kush ju punëson juve moj xhaneeeeee… Kush? Më mirë mos ta di kush je, se do të të kthej në thes për stërvitje. Meqe ti bëre ‘shaka’ me djersën time, më lejohet edhe mua pak shaka eeee.”-shkroi këngëtarja e famshme duke numëruar poshtë lajmit klipet e saj të fundit.