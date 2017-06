Auditori ia qet në dritë KQZ-së shkeljet në zgjedhjet e Drenasit

Auditori pati punë edhe në Komsionin Qendror të Zgjedhjeve. As ky institucion nuk arriti të shpëtoj nga gjetjet e Zyrës Kombëtare të Auditorit. Një varg shkeljesh janë gjetur në këtë institucion.

Tejkalimi i orëve të punës, menaxhimi jo i duhur i automjeteve zyrtare, e pagesat e stafit pa dëshmi janë vetëm disa prej keqpërdorimeve që Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur në KQZ, shkruan Indeksonline.

Pavarësisht se me ligj thuhet se shuma totale e orëve jashtë orarit të punës nuk mund të lejohet më shumë se 40 orë në muaj, KQZ-ja nuk e respekton një rregull të tillë.

Referuar të gjeturave të auditorit, KQZ me rastin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar Komune në Gllogoc kishte marr vendim për zgjatjen e orarit të punës për stafin e SKQZ-së, ku tejkalohej numri i orëve të përcaktuara sipas normave ligjore.

As pagesat për punë jashtë orarit nuk ishin bërë në përputhje me ligjin. Auditori ka gjetur se për punën jashtë orarit për muajt nëntor e dhjetor stafi ishte paguar me 60 përqind të pagës bazë, e shujta në vlerë të 100 eurosh.

Mirëpo, nuk kishe ndonjë vendim me të cilin bazohej KQZ për këtë. Menaxhmenti për këto punë bazohej në një vendim të vitit 2014, që kishte skaduar që atëherë.

Për pagesat e anëtarëve e kryesuesve të këshillit të vendvotimeve me procedura ligjore KQZ e nxjerr një vendim të veçantë me të cilin e rregullon këtë punë.

Auditori ka gjetur se KQZ për stafin e angazhuar në qendra të vendvotimeve nuk kishte nxjerrë një vendim mbi mënyrën e pagesës, por atë e kishte bërë në bazë të një vendimi të nxjerrë në zgjedhjet lokale të 2013-tës.

Veturat zyrtare KQZ nuk i menaxhon siç duhet. ZKA ka gjetur se evidenca mbi kërkesën dhe aprovimin për përdorim të automjeteve mungonin nga një pjesë e stafit që kishin shfrytëzuar automjetet zyrtare.

‘’Në autorizimin e lëshuar nga Kryeshefi Ekzekutiv, përdoruesve ju lejohet përdorimi i automjetit edhe jashtë vendit, ndërsa një gjë e tillë nuk specifikohet në udhëzim administrativ. Për më tepër, nga dosjet e ekzaminuara të disa prej veturave të shfrytëzuara, nuk mbahen evidenca të plota lidhur me përdorimin e automjeteve. Evidenca mbi kërkesën dhe aprovimin për përdorim të automjeteve mungonin edhe nga një pjesë e stafit të KQZ-së, të cilët kishin shfrytëzuar automjetet zyrtare’’, bëhet e ditur në raportin e ZKA-së.

Për këto shkelje sigurisht auditori ka drejtuar një sërë rekomandimesh në drejtim të KQZ-së.