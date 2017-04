Atletico i prin ”valles” për në gjysmëfinale

Atletico Madridi është gjysmëfinalisti i parë i Champions Leagues këtë sezon.

Kjo pasi që skuadra madrilene barazoi 1:1 me Leicester Cityn sonte, teksa me fitoren në ndeshjen e parë (1:0), Atletico vazhdon tutje me rezultat të përgjithshëm, 2:1.

Në ndeshjen e zhvilluar në ”King Power Stadium”, në epërsi fillimisht kaloi Atletico me golin e Saul (’26), ndërsa golin e barazimit dhe atë përfundimtar e shënoi Jamie Vardy (’61).

Kështu, Atletico Madridi vazhdon në gjysmëfinale, teksa në shortin e së premtes do ta kuptojë kundërshtarin e radhës. /Sportali.net/