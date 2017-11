ATK publikon listën e përfituesve me kuponë fiskalë (Lista)

Administrata Tatimore e Kosovës ka publikuar listën e plotë të fituesve me kuponët fiskal.

E njëjta përbën periudhën e TM3 të këtij viti në këtë kampanjë. Nga tre numra potencial fitues sa janë tërhequr nga ATK-ja janë 78,95 dhe 27.

Me numrin 78 kanë fituar gjithsejtë 566 qytetarë, me atë 95 janë 478 fitues ndërsa me 27 kanë fituar 538 qytetarë. Për këtë kampanjë kanë aplikuar mbi 70 mijë qytetarë.

Për të parë listën kliko KËTU