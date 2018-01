Asteroidi gjigant rrezikon Tokën, do kalojë më 4 shkurt

Një asteroid gjigant pritet të kalojë pranë Tokës brenda dy javëve të ardhshme.

Asteroidi, i cili është rreth 1.1 kilometra i gjatë, do të kalojë me një shpejtësi 7.300 kilometra në orë, 15 herë më shumë se avioni hipersonik, transmeton tch.

Asteroidi do të kalojë në një distancë prej 2,615,128 milje nga Toka dhe klasifikohet nga NASA si “potencialisht i rrezikshëm”.

Ky është asteroidi më i madh që do të kalojë ndërmjet Tokës dhe Hënës gjatë këtij viti dhe nëse do të godiste planetin tonë, shkencëtarët janë shprehur se do ta fuste atë në një epokë akullnajash në miniaturë.