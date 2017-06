Askush nuk e di se kur do të hapet ura

Në maj i është përfunduar kontrata kompanisë së kontraktuar nga BE-ja për revitalizimin e urës së Ibrit, një projekt i financuar nga BE-ja. Punët në ndërtimin e zonës së këmbësorëve dhe në revitalizimin e urës në pjesën veriore janë ndërprerë pas një urdhri të kryetarit të Mitrovicës së Veriut, Goran Rakiq, shkruan sot Gazeta “Zëri”.

Ura kryesore e lumit Ibër në Mitrovicë, e cila prej përfundimit të luftës ishte barrikaduar, fillimisht me njerëz të vendosur nga të ashtuquajturat “Roja të Urës” e pastaj edhe me barrikadë zhavorr të përforcuar me beton e me barrikadë të gjelbër të emërtuar nga serbët si “Parku i Paqes”, që ka simbolizuar ndarjen e qytetit në veri dhe në jug, nuk dihet saktësisht se kur do të hapet për qarkullimin e automjeteve dhe të njerëzve.