Artisti Don Arbas i kërkon ndjesë doktorit Ilir Tolaj

Reperi i njohur Don Arbas ditë më parë është përfshirë në një konflikt me doktorin Ilir Tolaj, megjithatë pavarësisht fajtorin siç thotë ai, nëpërmjet Facebook-ut i kërkon falje publike doktorit.

Shkrimi i plotë i Arbas në Facebook:

Një incident që ndodhi para ca ditëve m’boni personazh të Portaleve, unë kurr skam qënë njeri i dhunës as të përflitem për keq , përkundrazi jam marrë me dicka që është larg dhunës dhe afër cdo parimi njerëzor dmth me ( ART ), dhe si artist u ndjeva keq për atë që ka ndodhur pa marrë parasysh fajtorin gjej rastin ti kërkoj ndjesë publike Dr Ilir Tolaj’t me të cilin u konfliktova.

Ky konflikt ishte dicka sekondare dhe ndodhi ajo që ndodhi, nuk dua të zgjatem thjesht dua të sqaroj opinionin publik që kjo që ndodhi nuk ka të bëje me personalitetin dhe karakterin tim . Falëminderit të gjithve për mirkuptimin .!!