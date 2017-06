Arta Bajrami tregon se pse e ka përdorur fjalën ‘kurvë’ në këngën e fundit

Këngëtarja kosovare Arta Bajrami është rikthyer duke sjellë këngë të përbashkët me njërin nga reperët më atraktivë vendas, Mc Kresha.

Teksti i këngës “Asaj”, thotë Arta Bajrami nuk ka elemente eksplicite, por theksoi se është një revoltë momentale e një femre ndaj partnerit të vet, u shpreh ajo për emisionin “Express”.

“Gjinia femrore më ka pritë shumë mirë, kam menduar se kanë me marrë personalisht por ato e dinë se çka kam dashtë me thonë’. Eksizton në relalitet, çdo femër kur e vren ni sms tek partneri ose dyshim, ajo atë kundërshtaren e quan me atë emër qe e kam thënë në këngë”, tha Arta