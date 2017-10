Arta Bajrami e mohon sulmin e vëllait të saj ndaj Ilir Tolajt

Këngëtarja Arta Bajrami dhe njëherit motra e producentit Don Arbas, e ka mohuar kategorikisht lajmin se vëllai i saj e ka sulmuar sot në Prishtinë, doktorin Ilir Tolaj.

Ajo për lajmi.net, ka thënë se kjo është një dezinformatë. ‘’Kjo është një dezinformatë, para pesë minutash njëjta me vëllain tim. Ai për momentin me sa e di unë është me djalin e axhës, e jo në polici’’, ka thënë ajo.

Mirëpo sipas Policisë së Kosovës, sulmuesit e Tolajt janë Don Arbas dhe një tjetër të afërm të tij me mbiemrin e njëjtë.