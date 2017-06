Arsyeja pse ky qen e lë ushqimin për gjysmë do t’ju mahnisë

Një qen me emrin Cookie i rracës Labrador e lë ushqimin gjithmonë përgjysmë në fund të pjatës së vet. Pronari i saj në një postim në twitter ka treguar historinë e dhimbshme të qenit të tij. Cookie është rritur gjithmonë më një shok të ngushtë të quajtur Stitch. Gjatë periudhës kur Cookie dhe Stitch jetonin bashkë ata e ndanin ushqimin mes njëri-tjetrit. Fatkeqësisht Stitch ngordhi por Cookie vazhdon të lërë ushqimin e saj në fund të pjatës duke menduar se Stitch do të vijw dhe do të kërkoj pjesën e tij. Para se të shkonte të flinte pronari kontrollonte pjatën e Cookie dhe gjithmonë e shikonte gjysmën e ushqimit në të.

