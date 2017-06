Arsyeja e çuditshme, ja si i humbi 680 vota PD-ja në Kavajë

PD humbi në Kavajë (zgjedhjet e përgjithshme) ashtu si në gjithë Shqipërinë, por duket se këtë humbje e ka ndihmuar jo pak edhe gafa e kavajasve.

Ata kanë votuar në dy sigla përkatësisht PDK nr. 3 dhe PD nr. 6. Janë plot 680 fletë votimi të pavlefshme për shkak se kavajasit nuk e kanë kuptuar mesazhin elektoral që ishte voto nr3 për kryetar bashkie dhe voto nr. 6 për parlamentaret. Ato i kane vënë kryq dy subjekteve duke e bërë votën të pavlefshme.

Në zgjedhjet parlamentare të 2013, PS-ja doli mbi PD-në me rreth 5.500 vota në Kavajë-Rrogozhinë. Kjo diferencë në këto zgjedhje është reduktuar në rreth 700 vota. Është pikërisht ky numër votash që nëse do të ishte hedhur në rregull do ta kishte nxjerrë rezultatin barazim në Kavajë.

Model i një flete votimi te pavlefshme