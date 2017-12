Arsenali mbetet një hap prapa top-katërshes

Arsenali ka barazuar 1 me 1 me West Bromwich Albionin në xhiron e 21-të në Premier Ligë për të mbetur një hap prapa në ndjekjen e katër ekipeve të para në tabelë.

Të dy golat erdhën në dhjetë minutat e fundit të ndeshjes. Alexis Sanchez kaloi Arsenalin në epërsi në minutën e 83-të, ndërsa pesë minuta më pas Jay Rodriguez barazoi gjithçka nga penaltia.

Në tabelën e Premier Ligës, Arsenali ka 38 pikë dhe mbetet në pozitën e pestë. I katërti është Liverpooli me 41 pikë, ndërsa Manchester Unitedi është i treti me 44 pikë. Shtatë pikë para Arsenalit është Chelsea në pozitën e dytë, kurse Manchester City mbetet shumë larg në krye me 59 pikë.