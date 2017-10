Arsenal i ofron Wilshere marrëveshje të re

Arsenal është gati që t’ia ofrojë një kontratë të re katërvjeçare, Jack Wilshere, raporton The Mirror.

Përfaqësuesi i Anglisë është përcjellë me shumë lëndime gjatë karrierës së tij, por Arsene Wenger mbetet me besimin që ai ende mund të ketë ndikim pozitiv me lojën e tij.

Marrëveshja e tij përfundon qershorin e ardhshëm, ndërkaq Arsenal synon që ta mbajë atë së paku deri më 2022.