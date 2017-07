Arrestohet ylli i futbollit Romelu Lukaku (Foto)

Ylli i futbollit Romelu Lukaku është arrestuar pasi zhvilloi një parti në pishinë së bashku me shokun e tij të Premier League Paul Pogba.

Sulmuesi 24-vjeçar u akuzua për prishje të qetësisë pasi kërcente me vajza të veshura me bikini në rezidencën e tij të marrë me qira në Los Angeles.

Lukaku kishte injoruar pesë ankesa të policisë për të ndalur festën.

Futbollisti do të paraqitet në gjyq në LA më 2 tetor – dy ditë pasi United ka një ndeshje në shtëpi kundër Crystal Palace.