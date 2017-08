Arrestohet tre shtetas të Kosovës në Tetovë

Tre shtetas të Kosovës, J.A. (20) R.S. (23) dhe A.S. (21), sot rreth orës 1 të mëngjesit janë arrestuar nga policia për shkak se nuk kanë pasur dokumente identifikimi dhe qëndrim të rregulluar në vendin tonë, njoftojnë për Gazetën Express nga SPB-ja e Tetovës.

“Që të tre kanë qenë në gjendje të alkoolizuar dhe me lëndime të dukshme, të cilat i kanë marrë gjatë një sulmi fizik në një restorant në Tetovë”, informon zëdhënësi i Sektorit të Punëve të Brendshme në Tetovë, Marjan Josifovski.

Sipas tij pas arrestimit dhe mbajtjes në stacionin policor në Tetovë, sot do të dorëzohen në Departamentin e krimit ndërkufitar, migracionit dhe Ripranimin dhe paraprakisht me këtë do të ndërmerren masa dhe aktivitete për zbardhjen e plotë të rastit, si dhe nga kush ishin sulmuar ata para arrestimit.