Arrestohet për përdhunimin, reperi Nelly thyen heshtjen

Reperi me famë botërore Nelly ka thyer heshtjen pasi u akuzua për përdhunimin e një gruaje gjatë turit të tij muzikor me autobus.

Reperi u arrestua për përdhunim mëngjesin e së shtunës rreth orës 7:00, sipas TMZ. Duke iu referuar akuzave, 42-vjeçari shkroi në Twitter: “Më lejoni të them që jam i tronditur për shkak se jam shenjestër e këtyre akuzave të rreme, jam plotësisht i pafajshëm. Jam i bindur që sapo faktet të shikohen , do të jetë shumë e qartë që javë viktimë e një akuze të rreme.”

Nelly, emri i vërtetë Cornell Iral Haynes Jr, i ka kërkuar falje familjes së tij për situatën dhe pozitën e vështirë që i ka vendosur.

“Unë dua ti kërkojë falje njerëzve të mi të dashur për sikletin dhe që kam vendosur veten time në një situatë ku jam viktimë e akuzave të rreme.”

Dua theksuar se është i pafajshëm, ylli i muzikës së rep mbyll shkrimin e tij duke iu drejtuar fansave që edhe ata vetë e dinë që është i pafajshëm dhe që nuk do ta bënte kurrë diçka të tillë.

“Me pak fjalë ju e dini shumë mirë se unë nuk do ta bëja kurrë një budallallëk të tillë. Falënderoj fansat e mi për mbështetjen e tyre, ata më njohin. Unë ju siguroj që do të dal i pafajshëm dhe do të ndjek çdo rrugë ligjore për ta vërtetuar.”

Ai mendohet se ka përdhunuar një grua, ndërsa ishte në autobus gjatë turneut të tij muzikor në Uashington. Përdhunimi thuhet se ka ndodhur mëngjesin e së shtunës rreth orës 3:45.