Arrestohet Marko Gjuriq, dëgjohen krisma armësh dhe sirena

Policia e Kosovës ka arrestuar shefin e Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq i cili nuk ka përfillur ndalesën e lëshuar nga Qeveria e Kosovës dhe është futur në Mitrovicë.

Sjellja e tij ka nxitur reagimin e institucioneve të Kosovës dhe organeve të rendit të cilat kanë zbarkuar sot gjatë gjithë ditës në veri të Kosovës.

Ministri i Jashtëm i Kosovës, Behxhet Pacolli kishte paralajmëruar arrestimin e Gjuriqit, nëse futet në Kosovë pa leje.

Ndërhyrja e Forcave Speciale të Policisë së Kosovës në Mitrovicë, ndodhi në momentin kur Gjuriq dhe zyrtarët tjerë serb që kishin hyrë pa leje po mbanin një tubim ku po dikutonin për çështjen e Kosovës dhe themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Në atë moment, është lëshuar alarmi, ndërjkohë që policia ka përdorur gazin lotsjellës gjatë ndërhyrjes.

Pritet që Gjuriq të sillet në Prishtinë.

Ndryshe, me të mbërritur të zyrtarëve nga Beogradi, në Mitrovicë Veriore ka nisur, siç është thënë, tryeza e rrumbullakët për dialogun e brendshëm për Kosovën, me temën “Forcimi dhe mbijetesa e institucioneve serbe në Kosovë”.

“Ne kemi ardhur sot këtu në Mitrovicë ashtu siç edhe kemi premtuar, ashtu siç jemi marrë vesh para disa ditësh, kur me nismën e Vuçiqit, kemi bërë thirrje për këtë tryeze të rrumbullakët, në mënyrë që me serbët e Kosovës të bisedojmë për të ardhmen e vendit tonë”, ka thënë Gjuriqi, në hapje të takimit.

“Pa ju, pa serbët e Kosovës, nuk ka zgjidhje për Kosovën. Për Serbinë, Kosova, veriu i Kosovës, nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë pjesë e të ashtuquajturës Kosovë e pavarur e as pjesë e të ashtuquajturës Shqipëri e madhe”, ka thënë Gjurqi.

Ndërkaq, Nikola Selakoviq u ka bërë thirrje të tubuarve që të shfaqin mendimet e tyre për atë se si e shohin luftën e mëtutjeshme të autoriteteve serbe për Kosovën.

“Pikërisht kështu siç ne, sot, nuk kemi hequr dorë, pavarësisht të gjitha kërcënimeve, ndalesave, kordonëve dhe kontrolleve, pikërisht ashtu siç nuk kanë mundur të na ndalin dhe ashtu siç nuk kemi hequr dorë që të vijmë, ashtu nuk do të heqim dorë as nga lufta jonë për të kërkuar zgjidhjen, e cila serbët dhe Serbinë nuk i shkatërron dhe nuk i poshtëron”, ka thënë Sallakoviq.

Kurse kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, Goran Rakiq ka ftuar presidentin e Serbisë që të fillohet me formimin e njëanshëm të Asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke theksuar se shqiptarët (institucionet e Kosovës) nuk janë në gjendje që ta kryejnë këtë punë.

“Ftoj qeverinë dhe presidentin e Serbisë që të na ndihmojnë që ta ruajmë këtë liri tonën, kurse Prishtinën e porosisim që të mos na kërcënojë dhe dhunë”, ka thënë Rakiq.

Paraprakisht nga Ministria e Jashtme të Kosovës ishte konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kjo ministri u kishte refuzuar kërkesën për vizitë të drejtorit të Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq dhe sekretarit të përgjithshëm të presidentit të Serbisë, Nikolla Sellakoviq. Sipas Zyberaj, ndalesa është aplikuar për shkak të “deklaratave që nxisin tensionim të situatës”.

Ministri i Jashtëm i Kosovës, Behgjet Pacolli ka deklaruar se ndalesa që i është vënë vizitës së Gjuriqit dhe zyrtarëve tjerë serb ndërlidhet me deklaratat e tyre nxitëse dhe mos përfilljen e marrëveshjes për vizitat reciproke.

“Gjuriq, të enjten dhe të premten me deklaratat e tij ka nxitur urrejtje e pakënaqësi te popullata e Kosovës, duke thënë se po shkon në vendin e vet (në Kosovë) dhe nuk ka askush që e ndalë”, tha Pacolli, gjatë një konference për media, pas takimit me ministren e Austrisë për Evropë, Integrim dhe Çështje të Jashtme, Karin Kneissl, e cila po qëndron në Prishtinë.

“Ne i kemi kërkuar atij që t’i respektojë rregullat dhe të paraqes kërkesën 72 orë para se të realizojë vizitën. Andaj, ai sot nuk ka mund të hyjë në Kosovë”, tha Pacolli, duke shtuar se autoritetet e Prishtinës do t’i përgjigjemi kërkesës së Serbisë, në harmoni me marrëveshjen e arritur për vizitat e zyrtarëve.

Përmes një postimi ne facebook, Pacolli ka paralajmëruar arrestimin e atyre që hyjnë pa leje në territorin e Republikës së Kosovës.

“Për të hyrë sot në Kosovë nuk kanë leje asnjëri prej tyre, as Gjuriq dhe as Vulin. Kushdo qe futet ilegalisht në Kosovë do të arrestohet”, ka shkruar Pacolli në facebook.

Zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se policia është e obliguar të veprojë sipas urdhrit, gjegjësisht që të mos lejojë hyrjen e Marko Gjurqit në Kosovë.

Policia e Kosovës, tha Hoti, gjatë ditës së sotme do të veprojë sipas planit të veçantë operativ.

Pas takimit të zhvilluar të premten në Bruksel ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ky i fundit kishte deklaruar se me leje apo pa lejen e institucioneve të Kosovës, zyrtarët e Qeverisë së Serbisë do të shkojnë në Mitrovicë.

Në lidhje me vendimin e autoriteteve të Kosovës janë deklaruar edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian.

Maja Kocijançiq, zëdhënëse e Përfaqësueses së Lartë të BE-së Federica Mogherini ka thënë se palët tashmë kanë një marrëveshje për vizitat zyrtare, të cilës, siç tha ajo, “duhet t’i përmbahen”.

“Mospajtimet në lidhje me këtë marrëveshje duhet të zgjidhen përmes dialogut, dhe jo përmes çfarëdo përshkallëzimi “, theksoi Kocijançiq.

Ajo tha se të dyja palët mbeten të përkushtuara për dialog dhe se këtë e kanë dëshmuar edhe në takimin e fundit në nivelin e presidentëve të zhvilluar të premten në Bruksel. Prandaj, nënvizoi ajo, të gjitha çështjet me interes të përbashkët duhet të zgjidhen në kuadër të dialogut në frymën e normalizimit të vazhdueshëm të marrëdhënieve.

Ndërkohë, autoritetet serbe kishin njoftuar se edhe ministrit të Kulturës në Qeverinë e Serbisë, Vlladan Vukosavleviq i ishte ndaluar hyrja në Kosovë përmes pikës kufitare ne Jarinë.

Por, Policia e Kosovës ka njoftuar se ministri serb i kulturës, ishte kthyer vullnetarisht nga kalimi kufitar Jarinë, edhe pse Ministria e Punëve të Jashtme i kishte lejuar atij vizitën.

“Vizita e tij ishte planifikuar të realizohej në kalimin kufitar Mërdare që lidh Kosovën me Serbinë”, ka sqaruar Policia e Kosovës.

Sipas Policisë, “i njëjti pas hyrjes nuk vazhdoi më tej drejt Mitrovicës Veriore, por ai vullnetarisht ishte kthyer në Serbi”.

Ministri serb i Kulturës po planifikonte që të martën të vizitonte disa manastire nëpër Kosovë.

Ndryshe, që nga vera e vitit të kaluar presidenti Serbisë, Vuçiq, kishte paralajmëruar fillimin e dialogut të brendshëm në Serbi për çështjen e Kosovës. Një dialog të tillë ai tashmë po e zhvillon nëpër komunat në Serbi, por në Kosovë, autoritetet e Prishtinës nuk e shohin të nevojshme shtrirjen e këtij formati të dialogut.

Përderisa autoritetet e Prishtinës nuk u kanë lejuar zyrtarëve serb të hyjnë në Kosovë për të zhvilluar dialogun e paralajmëruar rreth çështjes së Kosovës, disa qytetarë serb ishin tubuar për sallës, ky ishte planifikuar të mbahej ky debat. Aty afër, janë parë edhe forcat e Policisë së Kosovës të cilat po e vëzhgojnë gjendjen.