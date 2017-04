Arrestohet i dyshuari për kanosjen e prokurorit Mehdi Sefa

Pjesëtarët e Policisë së Kosovës në Prizren kanë arrestuar një person që dyshohet se të enjten ka kanosur prokurorin e Departamentit të Krimeve të Rënda në Prokurorinë Themelore të Prizrenit, Mehdi Sefa, në vendin e tij të punës.

Siç transmeton Express, i dyshuari sipas autoriteteve të rendit ka penguar edhe personelin e Prokurorisë.

Lidhur me këtë rast, të premten, ka reaguar Këshilli Prokurorial i Kosovës duke shprehur shqetësimin lidhur me kërcënimin që i është bërë prokurorit Sefa, e që ndërlidhet me punën e tij zyrtare.

Zëdhënësi i Policisë rajonale të Prizrenit, Hazir Berisha, ka konfirmuar arrestimin e një të dyshuari për këtë rast.