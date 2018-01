Arrestohet i dyshimti për vrasjen e ambasadorit rus

I dyshimti për pjesëmarrje në vrasjen e ambasadorit rus Andey Karlov është arrestuar në Turqi. Sipas gazetës Dealy Sabah, shërbimi inteligjent turk kanë arrestuar të dyshimtin me inicialet VKA, i cili ishte i njohur për policinë për shkak se ishte pjesëtarë i grupit të shpallur terrorist FETO. Gjatë hetimeve është konstatuar se i arrestuari ka përdorë programin për aparate telefonike ByLock për bisedime me anëtarë të kësaj organizate. Policia nuk zbardhi detaje të pjesëmarrjes së të dyshimtit për vrasjen e ambasadorit rus. Karlov është vrarë në dhjetor të vitit 2016 me të shtëna pas shpine në hapjen e ekspozitës në Ankara./KI/

